Активных проектов Проекты

Пользователей Люди

Хранилище Файлы , Gb

Систематизация работы Ваши проекты структурированы и состоят из задач и подзадач. У каждой задачи есть ответственный, приоритет, сроки выполнения, метки и статусы. Задачи могут содержать подзадачи или чек-листы для мелких работ. Задачи

Контроль сроков Worksection напоминает о важных и горящих задачах исполнителю и руководителю. Ежедневный персональный дайджест доставит задания на email сотрудника или через пуш-уведомление. Сроки

Коммуникация К задачам прикрепляется групповой чат в котором ведутся обсуждения. Чтобы вникнуть в задачу, вам не нужно поднимать всю переписку из почты, а достаточно зайти в систему и увидеть хронологию событий и комментариев. Вы можете @упоминать людей, реагировать с помощью Эмодзи, прикреплять фото и документы. Коммуникация

Тайм трекинг Вы можете указать планируемое время/деньги для проектов и задач, а по мере выполнения проекта вносить фактические затраты. Время можно вносить вручную или засекать таймером, а деньги можно считать, используя часовые ставки сотрудников. Трекинг

Диаграмма Ганта Диаграмма Ганта позволяет планировать выполнение проекта заранее и визуально покажет текущее состояние дел. Диаграмма интерактивная, вы можете менять сроки и устанавливать связи между задачами. Сотрудники могут синхронизировать рабочий календарь Worksection со своим персональным Google/Outlook календарем. Планирование

Отчёты Отчёты покажут, сколько задач было запланировано на месяц и сколько выполнили в действительности. А также, сколько задач просрочено, кто хорошо работал, а кто постоянно задерживает сроки. Отчеты позволяют сравнивать планируемые и фактические затраты. Отчёты формируются автоматически, для этого вам не нужен отдельный менеджер. Для дополнительного анализа данных есть экспорт в Excel и API. Отчёты

Экстра безопасность Фиксация владельца аккаунта. Ежедневный бекап данных на ваш сервер. Возможность хранить файлы на сервере вашей компании. Безопасность

Премиум поддержка Выделенный аккаунт менеджер. Консультация по первоначальной настройке системы и тренинг для команды. Гарантированный ответ на вопрос в течение 15 минут в рабочее время. Поддержка