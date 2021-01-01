Ведение проектов и задач
Разбивайте ваши дела на проекты, задачи и подзадачи. Определяйте сроки и ответственных, расставляйте приоритеты, контролируйте затраты.
Отслеживайте задачи на Канбан, находить «узкие» места, заканчивайте проекты в срок и делайте рабочий процесс для клиентов максимально прозрачным.
Запуск таймера по задачам сделает рабочий процесс эффективным. Фиксация затрат — это полный контроль и возможность корректировать плановые затраты без потери ресурса.
Коммуникация по электронной почте и в мессенджерах это хаос. В Worksection информация по проектам и задачам будет структурирована и доступна участникам команды.
SSL-шифрование. Отказоустойчивый кластер серверов. Резервное копирование. Возможность подключения собственного FTP сервера. Двухфакторная аутентификация (2FA).
Цены — лучшие на рынке! Возможно размещение на вашем домене. Бесплатный тариф, каникулы и большие скидки при долгосрочной оплате.
Бесплатное приложение в App Store и Google Play. Благодаря адаптивному дизайну доступно на любом мобильном устройстве. Работает на русском, украинском и английском языках.
Удобный и простой интерфейс — разберется даже «чайник». Автоматическое обновление. Лучшая поддержка. Среднее время ответа меньше 6 минут.
Перед тем, как использовать Worksection, перепробовали разные варианты и Basecamp и Megaplan. Но остановили выбор именно на этом продукте. Стало значительно легче отслеживать работу сотрудников и управлять бизнес-процессами, расставлять приоритеты.
Не мыслим жизни нашей компании без Worksection. У нас постоянный поток новых заказов и новых клиентов, порядка 30-40 в месяц, мы бы давно сошли с ума если бы не удобное управление ими!
Worksection — простое решение, которое для старта не требует подготовки и прочих спецов в теме проектного менеджмента.
Это логичный инструмент, в котором нет кучи сложных функций. Самые важные вещи всегда под рукой.
Работа проекта завязана на конкретных датах и времени. Нам важно, чтобы люди были всегда в курсе что, когда и где мы будем делать.
Ориентироваться в задачах стало проще. Общие задачи разделяем на подзадачи, подзадачи — на чек-листы.
Вначале мы внедрили Worksection в одном отделе — и это значительно упростило процесс отчетности! Мы забыли за XLS-файлы и бумажную волокиту, которая тормозила работу.
В результате использования Worksection стало меньше хаоса, задачи перестали теряться, появилась возможность планирования ресурсов.
При выборе программы мы отталкивались от таких важных для нас параметров как интуитивная логика, отсутствие лишней функциональности, удобство, скорость и простота в использовании. Worksection значительно облегчает процессы постановки, делегирования и отслеживания исполнения задач.
Даже находясь в пути, я могу поставить задачу сотруднику или ответить клиенту по проекту и вижу все действия в аккаунте прямо со своего смартфона.
Worksection не только запоминает всю информацию по проектам, но и позволяет анализировать результаты компании.
Если не фиксировать задачи в едином интерфейсе, то очень большая вероятность что-то упустить. Worksection — отличный таск-менеджер для управления проектами в строительстве.
Все задачи в плане управления проектом мы отмечаем метками. Так по завершению проекта мы понимаем, на какие задачи уходит время и какие места в плане оказались слабыми.
В чем преимущество программы Worksection для управления проектами и сотрудниками в государственных институциях? Это логичный инструмент, в котором нет кучи сложных функций. Самые важные вещи всегда под рукой.
Я собираю проекты в Worksection для того, чтобы команда знала свои задачи, прогресс по проектам и могла делиться информацией друг с другом.
С Worksection стало намного легче контролировать и фиксировать задачи по разным проектам и направлениям работы, упростился процесс делегирования, и мы больше не тратим время на написания отчётов по работе за месяц.
Мне, как руководителю, всегда важно и удобно знать статус всех задач и своевременно получать уведомления обо всех изменениях.
В Worksection, в первую очередь, нравится вложенность задач и подзадач, таймеры учета времени и возможность подключить неограниченное количество клиентов и сотрудников в систему.
Зарегистрировался ㅡ и не поверил своим глазам: удобно, просто, гибко. Есть все, что надо!
Команда моментально освоилась в системе.
Теперь Worksection ㅡ наш виртуальный офис.