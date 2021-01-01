WORKSECTION

Система управления Проектами

Обзор событий и активности участников среди всех проектов

Что получит моя компания?

Worksection будет полезен всем членам вашей команды. И даже ваши клиенты будут в восторге.

Руководители

Все дела компании ведутся в Worksection. Облегчает контроль, разгружает голову, экономит ваше время и бережёт нервные клетки.

  • Ведение проектов и задач

    Разбивайте ваши дела на проекты, задачи и подзадачи. Определяйте сроки и ответственных, расставляйте приоритеты, контролируйте затраты.

  • Планирование и контроль

    Календарь и диаграмма Ганта помогут с планированием и визуальным контролем. Отчеты и напоминания не позволят забыть о важных задачах.

  • Организация команды

    Разбивайте компанию на отделы, назначайте администраторов и ответственных. Приглашайте клиентов и партнеров.

Сотрудники

Сотрудники знают о своих задачах, приоритетах и сроках. Сервис дисциплинирует команду и ускоряет коммуникацию.

  • Гибкий интерфейс

    Каждый сотрудник компании может настроить Worksection так, чтоб ему показывались только те задачи и события, в которых он участвует.

  • Регулярные процессы

    Для рутинных заданий можно настроить «повторяющиеся задачи». Ежедневный план работ «на сегодня» и «ежедневный отчет» — облегчают взаимопонимание в команде.

  • Контроль затрат

    Сотрудники могут указывать сколько времени или денег они потратили на решение своих заданий. Для 100% объективности можно использовать таймер.

Клиенты

Прозрачные отношения! Ваш клиент сможет ставить задачи, комментировать и отслеживать их выполнение.

  • Распределенный доступ

    Затраты и «внутреннюю кухню» — клиент не будет видеть.
    Также от клиента можно скрыть любую задачу, комментарий и контакты сотрудников.

  • Клиентские компании

    В каждый проект можно добавлять несколько компаний клиентов и подрядчиков. Клиент может добавлять специалистов со своей стороны и подключать их к работе.

  • Коммуникация

    Фиксация процесса работы позволяет экономить время и повышать эффективность коммуникации между вашей командой и клиентом.

Гибкий подход к управлению проектами

Отслеживайте задачи на Канбан, находить «узкие» места, заканчивайте проекты в срок и делайте рабочий процесс для клиентов максимально прозрачным.

Фиксируйте расход времени и финансов

Запуск таймера по задачам сделает рабочий процесс эффективным. Фиксация затрат — это полный контроль и возможность корректировать плановые затраты без потери ресурса.

Ничего не теряйте

Коммуникация по электронной почте и в мессенджерах это хаос. В Worksection информация по проектам и задачам будет структурирована и доступна участникам команды.

Надежно и безопасно

SSL-шифрование. Отказоустойчивый кластер серверов. Резервное копирование. Возможность подключения собственного FTP сервера. Двухфакторная аутентификация (2FA).

Выгодно и экономно

Цены — лучшие на рынке! Возможно размещение на вашем домене. Бесплатный тариф, каникулы и большие скидки при долгосрочной оплате.

Мобильно и мультиязычно

Бесплатное приложение в App Store и Google Play. Благодаря адаптивному дизайну доступно на любом мобильном устройстве. Работает на русском, украинском и английском языках.

Просто и дружелюбно

Удобный и простой интерфейс — разберется даже «чайник». Автоматическое обновление. Лучшая поддержка. Среднее время ответа меньше 6 минут.

Тарифные планы

Бесплатный
Enterprise
Активных проектов Проекты
Пользователей Люди
Хранилище Файлы, Gb
Систематизация работы Ваши проекты структурированы и состоят из задач и подзадач. У каждой задачи есть ответственный, приоритет, сроки выполнения, метки и статусы. Задачи могут содержать подзадачи или чек-листы для мелких работ. Задачи
Контроль сроков Worksection напоминает о важных и горящих задачах исполнителю и руководителю. Ежедневный персональный дайджест доставит задания на email сотрудника или через пуш-уведомление. Сроки
Коммуникация К задачам прикрепляется групповой чат в котором ведутся обсуждения. Чтобы вникнуть в задачу, вам не нужно поднимать всю переписку из почты, а достаточно зайти в систему и увидеть хронологию событий и комментариев. Вы можете @упоминать людей, реагировать с помощью Эмодзи, прикреплять фото и документы. Коммуникация
Тайм трекинг Вы можете указать планируемое время/деньги для проектов и задач, а по мере выполнения проекта вносить фактические затраты. Время можно вносить вручную или засекать таймером, а деньги можно считать, используя часовые ставки сотрудников. Трекинг
Диаграмма Ганта Диаграмма Ганта позволяет планировать выполнение проекта заранее и визуально покажет текущее состояние дел. Диаграмма интерактивная, вы можете менять сроки и устанавливать связи между задачами. Сотрудники могут синхронизировать рабочий календарь Worksection со своим персональным Google/Outlook календарем. Планирование
Отчёты Отчёты покажут, сколько задач было запланировано на месяц и сколько выполнили в действительности. А также, сколько задач просрочено, кто хорошо работал, а кто постоянно задерживает сроки. Отчеты позволяют сравнивать планируемые и фактические затраты. Отчёты формируются автоматически, для этого вам не нужен отдельный менеджер. Для дополнительного анализа данных есть экспорт в Excel и API. Отчёты
Экстра безопасность Фиксация владельца аккаунта. Ежедневный бекап данных на ваш сервер. Возможность хранить файлы на сервере вашей компании. Безопасность
Премиум поддержка Выделенный аккаунт менеджер. Консультация по первоначальной настройке системы и тренинг для команды. Гарантированный ответ на вопрос в течение 15 минут в рабочее время. Поддержка
Ваш домен Ваш Worksection аккаунт находится на корпоративном домене компании. Домен

Enterprise

Запрос
Файлы на вашем сервере
Резервное копирование
Обучение
Консультации по телефону
Аккаунт на вашем домене

$199/мес

Премиум
50 возможность увеличить квоту
+5 людей 20 $/мес
500 возможность увеличить квоту
+20 Gb 5$/мес
+ FTP хранилище
Файлы на вашем сервере
Резервное копирование
Обучение
Консультации по телефону
Аккаунт на вашем домене

$99/мес

Бизнес
50 возможность увеличить квоту
+5 проектов 5$/мес
50 возможность увеличить квоту
+5 людей 10 $/мес
50 возможность увеличить квоту
+10 Gb 5$/мес

$49/мес

Базовый
20
20
20

$29/мес

Мини
10
10
10

FREE

Бесплатный
2
5
0.1
Подробное описание тарифов

Перед тем, как использовать Worksection, перепробовали разные варианты и Basecamp и Megaplan. Но остановили выбор именно на этом продукте. Стало значительно легче отслеживать работу сотрудников и управлять бизнес-процессами, расставлять приоритеты.

Не мыслим жизни нашей компании без Worksection. У нас постоянный поток новых заказов и новых клиентов, порядка 30-40 в месяц, мы бы давно сошли с ума если бы не удобное управление ими!

Worksection — простое решение, которое для старта не требует подготовки и прочих спецов в теме проектного менеджмента.

Это логичный инструмент, в котором нет кучи сложных функций. Самые важные вещи всегда под рукой.

Работа проекта завязана на конкретных датах и времени. Нам важно, чтобы люди были всегда в курсе что, когда и где мы будем делать.

Ориентироваться в задачах стало проще. Общие задачи разделяем на подзадачи, подзадачи — на чек-листы.

Вначале мы внедрили Worksection в одном отделе — и это значительно упростило процесс отчетности! Мы забыли за XLS-файлы и бумажную волокиту, которая тормозила работу.

В результате использования Worksection стало меньше хаоса, задачи перестали теряться, появилась возможность планирования ресурсов.

При выборе программы мы отталкивались от таких важных для нас параметров как интуитивная логика, отсутствие лишней функциональности, удобство, скорость и простота в использовании. Worksection значительно облегчает процессы постановки, делегирования и отслеживания исполнения задач.

Даже находясь в пути, я могу поставить задачу сотруднику или ответить клиенту по проекту и вижу все действия в аккаунте прямо со своего смартфона.

Worksection не только запоминает всю информацию по проектам, но и позволяет анализировать результаты компании.

Если не фиксировать задачи в едином интерфейсе, то очень большая вероятность что-то упустить. Worksection — отличный таск-менеджер для управления проектами в строительстве.

Все задачи в плане управления проектом мы отмечаем метками. Так по завершению проекта мы понимаем, на какие задачи уходит время и какие места в плане оказались слабыми.

В чем преимущество программы Worksection для управления проектами и сотрудниками в государственных институциях? Это логичный инструмент, в котором нет кучи сложных функций. Самые важные вещи всегда под рукой.

Я собираю проекты в Worksection для того, чтобы команда знала свои задачи, прогресс по проектам и могла делиться информацией друг с другом.


С Worksection стало намного легче контролировать и фиксировать задачи по разным проектам и направлениям работы, упростился процесс делегирования, и мы больше не тратим время на написания отчётов по работе за месяц.

Мне, как руководителю, всегда важно и удобно знать статус всех задач и своевременно получать уведомления обо всех изменениях.

В Worksection, в первую очередь, нравится вложенность задач и подзадач, таймеры учета времени и возможность подключить неограниченное количество клиентов и сотрудников в систему.

Зарегистрировался ㅡ и не поверил своим глазам: удобно, просто, гибко. Есть все, что надо!
Команда моментально освоилась в системе.
Теперь Worksection ㅡ наш виртуальный офис.

Более 1300 компаний используют Worksection . Присоединяйтесь!

Worksection используют 1300 компаний

Отлично!